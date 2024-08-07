حركة الامة: انتخاب السنوار رسالة قوية للعدو الصهيوني

اعتبرت حركة “الأمة” في لبنان ان “انتخاب الاخ يحيى السنوار لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس هو تأكيد لوحدة الحركة وتماسكها وصلابتها في متابعة مسارها الجهادي”، واكدت ان “نجاح الإخوة في حركة حماس بانتخاب خلف للشهيد اسماعيل هنية هو رسالة قوية للعدو الصهيوني”.

وأشارت الحركة في بيان لها الاربعاء الى أن “المقاومة الفلسطينية ستبقى على الوفاء لدماء الشهداء ولتضحيات أهلنا في فلسطين”، متمنية “كل التوفيق للقائد السنوار والإخوة في حركة حماس في المضي قدما نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني والأمة في التحرير والعودة ودحر الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام