العناوين

صحيفة الأخبار:

ـ عودة زخم المفاوضات: الصفقة تنتظر «كلمة بيبي»

ـ قائد «اليونيفل» زار فلسطين المحتلّة: لا قرار بالحرب على لبنان

ـ صعوبة العودة لبنانياً إلى ما قبل 7 أكتوبر

ـ هاريس «توحّد» الديموقراطيين: خيار الضرورة

صحيفة البناء:

ـ نتنياهو يخسر حرب اليمن قبل أن تبدأ… ويتراجع إلى خط الجيش نحو اتفاق غزة

ـ فتح وحماس والفصائل من بكين: لحكومة مؤقتة لإدارة غزة والضفة وتحقيق الوحدة

ـ مسقط: اليمن والسعودية يتفقان على حل الأزمات المصرفية وتفعيل مطار صنعاء

صحيفة الجمهورية:



ـ الجنوب: إغتيالات وهجمات

ـ موسكو على خط معالجة أزمة المنطقة لتعزيز دورها

ـ مأزق لبنان: كما بايدن… كما ترامب!

صحيفة اللواء:

– «التباعد» النيابي عنوان المرحلة.. وتصريف الأعمال لأشهر إضافية

– حزب الله يستهدف مواقع جديدة.. ولا مدارس في مستوطنات الشمال

صحيفة الديار:

ـ سفير في الخماسية يتوقع الانتخابات الرئاسية قبل تشرين وان يسير الثنائي بالخيار الثالث

ـ الصرح البطريركي يميل الى تبني مواقف باسيل:مقاطعة مجلس الوزراء «ضرت ما نفعت»

ـ جبهة الجنوب راوح مكانك… انسحاب بايدن خلط اوراق نتانياهو ولقاء مع ترامب الجمعة

صحيفة النهار:

ـ تهويل إسرائيلي … والتمديد لـ”اليونيفيل” مضمون

ـ نتنياهو أمام الكونغرس: تخوّف من تكرار تجربة 2015

ـ من يكون الرقم 2 على بطاقة كامالا هاريس؟

الاسرار

صحيفة البناء:

ـ خفايا:

لاحظ عدد من كبار الإعلاميين والمحللين السياسيين في واشنطن من خلال تعليقاتهم على زيارة بنيامين نتنياهو تغييراً في وجهة خطابه خلال الزيارة بحيث بدأ التركيز خلال لقائه مع أهالي الأسرى في غزة على التبشير بقرب التوصّل إلى اتفاق مع حركة حماس بدلاً من طلب المزيد من الدعم لخوض الحرب بانتظار النصر المطلق.

ـ كواليس:

بدأت استطلاعات الرأي الانتخابية في أميركا تظهر تقدّماً للمرشحة الديمقراطية كمالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب ويُعيد المحللون السبب إلى أن كل تعبئة الحزب الجمهوري وحملة ترامب وخطاباته تركّزت على عدم الأهلية العقلية للرئيس جو بايدن وعندما تنحّى بايدن فقدت الحملة حيويّتها.

صحيفة الجمهورية:

ـ استنتجت جهات دبلوماسية من حركة موفد دولة كبرى في المنطقة أنها تسعى لمنع تفرّد دولة عظمى بترتيب حل سلمي للمنطقة بعد وقف حرب غزة.

ـ كل من التقى سفراء مجموعة دول مهتمة بلبنان خرج بخلاصة أن الدفع الخارجي لإنتخاب رئيس وصل إلى الحائط المسدود.

ـ سأل مرجع روحي في مجالسه ألم يكن من الأفضل للبنان لو نأى بنفسه عن حرب نأت كل الدول العربية بنفسها عنها؟

صحيفة اللواء:

ـ همس:

يقول عائدون من دولة كبرى أن لا معطيات ملموسة عن حصول حلحلة في الملف الرئاسي اللبناني في الأشهر المتبقية من العام الحالي!

ـ غمز:

أدخلت مصارف عاملة في حساباتها مسارات قريبة تتعلق بتحقيقات دولية جارية بملف اختلاسات أموال أو تهريبها إلى الخارج..

ـ لغز:

لم تتحسن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في بيروت والمناطق رغم تفريغ البواخر المحملة بالفيول، وتجديد إتفاقية النفط مع العراق!



صحيفة النهار:

ـ تعاني محكمة شحيم من عدم وجود أي عنصر امني فيها منذ اكثر من خمس سنوات ما يعرض القضاة للخطر عند اصدار الأحكام علما أن مراسلات عدة حصلت في هذا الاطار عبر وزارة العدل وكان الجواب المتكرر أن لا عديد لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتوفير الحراسة الدائمة لتلك المحكمة

ـ علم أن زوجة مسؤول أمني كبير عملت في الأيام الأخيرة على نقل أمتعة شخصية كثيرة من مكان الإقامة الحالي إلى المنزل العائلي تحسباً لعدم التجديد أو التمديد للمسؤول في موقعه

ـ اتصلت سفارة غربية بعدد من مديري شركات للاستفسار عن حقيقة معلومات وأخبار تطال شقيق وزير حالي

المصدر: صحف