السيد الحوثي: العدوان على اليمن ليس من واقع مريح للعدو “الإسرائيلي” ما اضطره لتجاوز استراتيجية التفرد بغزة ومقاومتها وضمان الحماية من الأميركي والعملاء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 18:00

السيد الحوثي: العدوان على اليمن ليس من واقع مريح للعدو “الإسرائيلي” ما اضطره لتجاوز استراتيجية التفرد بغزة ومقاومتها وضمان الحماية من الأميركي والعملاء

منذ 1 ساعة 21 July، 2024
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