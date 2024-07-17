العراق | انطلاق مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في العتبة العباسية بتلاوة السيرة الحسينية

إنطلقت صباح اليوم الاربعاء، في العتبة العباسية في مدينة كربلاء المقدسة، مراسم احياء اليوم العاشر من محرّم بتلاوة السيرة الحسينية.

وتوافد المسلمون الموالون لأهل البيت (عليهم السلام) من مختلف مناطق العراق والبلدان العربية والاسلامية، الى مرقد الامام ابو الفضل العباس اخ الامام الحسين عليهما السلام لتقديم واجب العزاء بذكرى عاشوراء.

ويُحيي المسلمون حول العالم كلّ عام ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) مع أهل بيته وأصحابه، وسبي نسائه، في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الأيام العشرة الأوائل من شهر محرم الحرام، على أن يتم إحياء يوم العاشر بقراءة السيرة الحسينية وإقامة مسيرات حاشدة.

المصدر: وكالة يونيوز