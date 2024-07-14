انتشال 6 شهداء من بين أنقاض المنازل التي قصفها الاحتلال غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 13:08
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انتشال 6 شهداء من بين أنقاض المنازل التي قصفها الاحتلال غرب مدينة رفح
منذ 2 ساعة
14 July، 2024
عاجل
مدينة رفح
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