انتشال 6 شهداء من بين أنقاض المنازل التي قصفها الاحتلال غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 13:08

انتشال 6 شهداء من بين أنقاض المنازل التي قصفها الاحتلال غرب مدينة رفح

منذ 2 ساعة 14 July، 2024
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