وزير خارجية بريطانيا يؤكد خلال اتصال هاتفي مع ميقاتي أن توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 12:42

وزير خارجية بريطانيا يؤكد خلال اتصال هاتفي مع ميقاتي أن توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد

منذ 11 mins 13 July، 2024
نجيب ميقاتي
لبنان

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في المنطقة.

وشدد الوزير البريطاني على “السعي لمعالجة الاوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة، والعمل معًا من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط”، مشيرا الى “انه سيقوم بزيارة للبنان في وقت قريب”.

وقال :”لقد أثرت مخاوفي بشأن تصاعد التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير”، واعتبر” ان توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد، وتريد المملكة المتحدة أن ترى هذا الأمر يتم حله سلميا من خلال تسوية تفاوضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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