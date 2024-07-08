قناة كان العبرية: على الرغم من الاغتيالات التي نفذها الجيش “الإسرائيلي” في لبنان لا تزال منظومة النيران في حزب الله تعمل بكفاءة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 00:30

قناة كان العبرية: على الرغم من الاغتيالات التي نفذها الجيش “الإسرائيلي” في لبنان لا تزال منظومة النيران في حزب الله تعمل بكفاءة

منذ 41 mins 7 July، 2024
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