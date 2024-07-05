السيد الخامنئي : على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الانتخابات وأن يكون لدينا رئيس غدًا

أكّد الإمام السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الجمعة،على ضرورة أن”يكون الشعب الإيراني أكثر عزيمة لحسم الإنتخابات”.

وفي تصريحات مقتضبة عقب الإدلاء بصوته في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الـ14، صباح اليوم، قال السيد الخامنئي إنّ “الشعب في هذه المرحلة يجب أن يكون أكثر عزيمة لحسم الأمر ويكون لدينا رئيسنا غدًا”.

وأضاف السيد الخامنئي: “سمعت بأنّ اشتياق الناس واهتمامهم زاد عن ذي قبل، أرجو من الله أن يكون كذلك، وإن شاء الله سيصوت الناس ويختاروا الأفضل”.

هذا وانطلقت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم بتوقيت طهران، الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الـ14 لاختيار رئيس جديد خلفًا للشهيد السيد إبراهيم رئيسي.

وتجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، اليوم، بين المرشحَين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الأولى قد جرت يوم الجمعة الماضي، بين المرشحين الأربعة سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، إلا أن أيًا منهم لم يستطع الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

وحاز مسعود بزشكيان على 10 ملايين و 415 ألفا و 991 صوتًا، وسعيد جليلي على 9 ملايين و 473 ألفًا و 298 صوتًا.

ويتم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية، فى مراكز الاقتراع ومن خلال تقديم بطاقة الهوية أو البطاقة الوطنية في الدوائر الانتخابية المحددة، على أن يكون من له حق الانتخاب يحمل الجنسية الإيرانية وأكمل الـ18 عامًا.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل نحو عام من موعدها الأصلي، وذلك بعد استشهاد السيد إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 أيار/مايو الماضي.

المصدر: يونيوز