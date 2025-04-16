عراقجي: أحمل رسالة من السيد الخامنئي إلى بوتين… والتخصيب غير قابل للتفاوض

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه سوف يسلّم رسالة من الإمام السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته المقررة اليوم إلى موسكو.

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، اليوم، إن «هذه الزيارة تهدف إلى نقل رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية إلى روسيا، والتي سيتم تسليمها خلال لقاء مع بوتين».

وفيما يتعلّق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، اعتبر عراقجي أن «المواقف المتناقضة من المسؤولين الأميركيين التي نسمعها لن تكون مفيدة في سير المفاوضات»، مشدداً على «حق الجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم وهو أمر غير قابل للتفاوض».

ورأى وزير الخارجية الإيراني أنه يمكن «بدء الحوار بشأن إطار لاتفاق محتمل إذا جاء الطرف الأميركي بمواقف بنّاءة، ولكن إذا كانت المواقف متناقضة فيما بينهم، فإن التوصل إلى الاتفاق يظل بعيداً من التحقق»، مشدداً على ضرورة «الاطلاع على المواقف الحقيقية للجانب الأميركي خلال جلسة المفاوضات المقبلة».

وأضاف: «نحن مستعدون لبناء الثقة بشأن المخاوف المحتملة، وإذا كانت المحادثات في أجواء متكافئة يسودها الاحترام فإنها يمكن أن تمضي قدماً، ولكن لا يمكن للأميركي أن يحقق أي شيء عبر الضغوط».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال في وقت سابق إن زيارة عراقجي إلى روسيا ستكون «فرصة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمحادثات مسقط».

يذكر أن عراقجي مثّل الوفد الإيراني في المحادثات مع الجانب الأميركي الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، في حين حضر عن الجانب الأميركي المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على رأس وفد.

المصدر: مواقع