السيد الخامنئي : العدوان المتجدد على غزة جريمة كبيرة والعدوان على اليمنيين جريمة أخرى يجب منعها

حمّل الإمام السيد علي الخامنئي، أميركا مسؤولية استئناف العدوان على غزة.

ووصف سماحته، في خطاب بمناسبة بدء العام الإيراني الشمسي الجديد وعيد النوروز، “العدوان المتجدد للكيان الصهيوني على غزة بأنه جريمة كبيرة وكارثية للغاية”.

ودعا السيد الخامنئي الأمة الإسلامية إلى “أن تضع خلافاتها جانباً وتقف متحدة ضد هذه الجرائم”.

وأكد أن أميركا “تتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذه الكارثة، لأن هذه الجريمة، بحسب خبراء سياسيين، ارتكبت بإيعاز من أميركا أو على الأقل بموافقتها”، لافتاً إلى أن “الأحداث في اليمن والاعتداء على الشعب اليمني والمدنيين جريمة أخرى يجب منعها”.

المصدر: مواقع