الامام الخامنئي خلال استقباله وزير الدفاع السعودي: العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين

إستقبل الإمام السيّد علي الخامنئي وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان،في العاصمة الايرانية طهران الذي سلّم سماحته رسالة ملك بلاده.

وأكد السيد الخامنئي خلال اللقاء أن”العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين ويمكن للدولتين أن تكملا بعضهما البعض”، مشددا على ان “هناك أعداء يعارضون توسيع العلاقات بين بلدينا ويجب التغلب على هذه الدوافع العدائية ونحن مستعدون لذلك، ومستعدون لمساعدة السعودية في المجالات التي تطورت خلالها”.

واكد سماحته انه “من الأفضل للأشقاء في المنطقة أن يتعاونوا ويساعدوا بعضهم البعض بدلاً من الاعتماد على الآخرين”.

من جهته، لفت وزير الدفاع السعودي الى انه “جئت إلى طهران بأجندة توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات”، واضاف :” نأمل أن توفر المحادثات البناءة علاقات أقوى بين السعودية وإيران مما كانت عليه في الماضي”.

المصدر: مواقع