حزب الله يشيّع الشّهيد السّعيد على طريق القدس جلال علي ضاهر في بلدة حولا المتاخمة لحدود فلسطين المحتلّة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة حولا المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلّة وعلى مرأى من موقع العبّاد المحتلّ، الشّهيد السّعيد على طريق القدس جلال علي ضاهر (حمزة) بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشّهيد، شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، إلى جانب علماء دين وشخصيّات وفعّاليّات، عوائل شهداء وحشدٍ من جمهور المقاومة.

وجابت مسيرة التّشييع شوارع بلدة حولا، تقدّمتها سيّارات الإسعاف التّابعة للهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة والفرق الكشفيّة، وردّد المشاركون الّلطميات الحسينيّة، وأطلقوا الهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمناصرة لغزّة وفلسطين والمقاومة.

وأقيمت مراسم تكريميّة للشّهيد السّعيد على وقع موسيقى كشّافة الإمام المهديّ (عج)، تولّت فيها ثُلّة من المجاهدين حمل النّعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، ثم وُضعت أكاليل الزّهر أمامه، لتؤدّي فرقة عسكريّة من المقاومة العهد والقسم للشّهداء بالمضيّ على درب الجهاد والمقاومة، أمَّ بعدها الصّلاة على الجثمان الطّاهر إمام بلدة حولا الشيخ محمّد حسين، لتنطلق المسيرة مجدّداً تجاه روضة الشُّهداء، حيث ووري الثّرى إلى جانب رفاق الدّرب.

المصدر: موقع المنار