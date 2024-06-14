مراسل المنار: شهيدة وجريحة بحال الخطر وعدد من الاصابات المدنيين في الغارة بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 00:48

مراسل المنار: شهيدة وجريحة بحال الخطر وعدد من الاصابات المدنيين في الغارة بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر

منذ 16 mins 14 June، 2024
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