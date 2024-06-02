وزير الثقافة يشارك في مؤتمر في طهران حول غزة ويزور عائلة عبد اللهيان معزياً

زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، على هامش زيارته طهران للمشاركة في مؤتمر حول غزّة، عائلة وزير الخارجية الإيراني الراحل الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، والتقى أرملته، وكريمته وابنه محمد حسين، وقدّم لهم التعازي ب”المصاب الجلل”، مؤكّداً ان “الشعب اللبناني على تنوّعه كان يكنّ الإحترام لهذه القامة الدبلوماسية الاستثنائية التي رهنت جزءاً عزيزاً من عمرها في الدفاع عن قضايا الحق وفي طليعتها قضية المظلومية الكبرى في فلسطين”.

واضاف: “أن الراحل هو من الشهداء وفي عليّين لأن كل من حمل لواء الدفاع عن قضايا الحق واهمها قضية فلسطين يعتبر شهيداً كيفما كانت منيته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام