مدفعية الاحتلال تستهدف جحر الديك وسط قطاع غزة وحي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2024 - 06:10

مدفعية الاحتلال تستهدف جحر الديك وسط قطاع غزة وحي الزيتون بمدينة غزة

منذ 30 mins 24 May، 2024
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