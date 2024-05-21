غزة | 4 شهداء في غارة للاحتلال على حي الصبرة

إستشهد أربعة مواطنين، مساء أمس الاثنين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحافية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة قنديل في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين، وقد جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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المصدر: موقع المنار + وكالات