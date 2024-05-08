صندوق النقد الدولي: العالم انقسم اقتصاديا إلى 3 كتل

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي، تحت تأثير الاختلافات الجيوسياسية، انقسم إلى ثلاث كتل، وهي الدول التي تعتمد على الولايات المتحدة والصين ودول غير مرتبطة ومستقلة.

وجاء في تقرير للصندوق حول تأثير الشؤون الجيوسياسية على التجارة العالمية: “يلاحظ وجود عالم منقسم إلى ثلاث كتل: واحدة تقوم على الولايات المتحدة، وأخرى تعتمد على الصين، بالإضافة إلى كتلة من الدول غير المرتبطة”.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاتجاه نحو تقسيم الاقتصاد العالمي إلى مجموعات منفصلة أدى إلى زيادة عدد القيود التجارية المفروضة على السلع والخدمات والاستثمارات، والتي تجاوز إجمالي عددها في عام 2023 الماضي 3 آلاف.

بالإضافة إلى ذلك، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه في الفترة من 2017 إلى 2023، انخفضت حصة الصين من الواردات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8٪ وسط تناقضات متزايدة بين بكين وواشنطن.

كذلك، وبحسب تقديرات الصندوق، فإن التجارة المباشرة بين روسيا والغرب “انهارت” على خلفية الصراع الأوكراني.

المصدر: نوفوستي