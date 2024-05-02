مراسل المنار : قصف مدفعي معادٍ يستهدف منطقة عين الزرقاء في أطراف علما الشعب – طيرحرفا – موقع قناة المنار – لبنان
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مصادر يمنية: عدوان اميركي بريطاني يستهدف مطار الحديدة الدولي بـ5 غارات
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار : قصف مدفعي معادٍ يستهدف منطقة عين الزرقاء في أطراف علما الشعب – طيرحرفا
منذ 15 mins
2 May، 2024
عاجل
طيرحرفا
علما الشعب
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