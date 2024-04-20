إعلام العدو: أضرار في الممتلكات الزراعية في “افن مناحم” بالجليل الغربي بعد سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 15:28

إعلام العدو: أضرار في الممتلكات الزراعية في “افن مناحم” بالجليل الغربي بعد سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان

منذ 1 ساعة 20 April، 2024
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