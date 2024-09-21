وسائل إعلام العدو: تعليمات الجبهة الداخلية الجديدة تؤثّر بشكل كبير في مئات آلاف الاسرائيليين وتخلق توترًا في الأجواء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 22:24

وسائل إعلام العدو: تعليمات الجبهة الداخلية الجديدة تؤثّر بشكل كبير في مئات آلاف الاسرائيليين وتخلق توترًا في الأجواء

منذ 1 ساعة 21 September، 2024
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