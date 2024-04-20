تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأعلنت المقاومةُ الإسلامية، صباح اليوم السبت، استهداف مجاهديها موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة..

كما استهدف مجاهدو المقاومة انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.‏

وأمس الجمعة، أعلنت المقاومةُ الإسلامية عن استهداف مجاهديها التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالاسلحة المناسبة واستهداف تجمع لجنود العدو في الموقع بقذائف المدفعية واصابته اصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة تجمعا اخر لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالاسلحة الصاروخية، وحققت اصابة مباشرة فيه.

وبعد رصد دقيق ‏وترقب لقوات العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر الى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها عند الساعة (18:50) من عصر يوم الجمعة، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح.

الصهاينة يقرون.. الحرب مع حزب الله باتت أكثر قسوة

وأجمع الخبراء والمحللون الصهاينة على ان الحرب مع حزب الله اصبحت اكثر قسوة في الشمال. وخلص الخبراء والمحللون الصهاينة، إلى نتيجة مفادها أن الكيان لم يعد، باستطاعته فعل شيئ على الجبهة الشمالية وبات لاستسلام للوضع القائم حيث حرب استنزاف قاسية امام حزب الله هي السمة البارزة

واضافوا ان ما تدعيه اسرائيل من انها تحقق إنجازات باغتيالها عناصر وقادة لحزب الله ليس له أي قيمة في ظل تطوير الحزب لضرباته النوعية وفرضه منطقة عازلة على إسرائيل.

وقال تامير باردو، رئيس سابق للموساد “اسرائيل تخوض حاليا حرب استنزاف متبادلة مع حزب الله والتفاخر الذي نسمعه في الجانب الاسرائيلي عن عدد القادة وعناصر جزب الل الذين يقتلون ليس له اي قيمة وهذا ليس عنصر ردع واذا كنت سافحص نصف عام من المواجهة فأنني ارى منطقة حزام امني مهجورة داخل اسرائيل وفي الطريقة التي نتصرف بها اليوم في الشمال نحن لن نصل الى اي امر ايجابي”.

وأضاف يعقوب نيغل، رئيس جهاز الامن القومي الصهيوني السابق “هناك من يسألني ما الذي يجعلك لا تنام الليل فقلت ان الوضع في الشمال هو الذي يحرمني النوم ليلا لانني لا اعتقد ان هناك حل لاعادة السكان”.

المأزق لم يتوقف هنا بحسب الاوساط الصهيونية إنما ايضا في قدرة المقاومة على تخطي كل منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلي حيث بات الشمال سواء المستوطنات أو الجيش مكشوفا امام هجماتها.

وقال ميدان بار، رئيس تحمع الطيارين الصهاينة “في نصف العام الاخير كان وقت الرد من قبلنا والانذار يتسع والطائرات المسيرة لديها وقت اقصر من الانذارات في اقلاعها اوستهدافها اهدافا عند الحدود. فالوضع في الشمال يعرض المزيد من السكان غير المحصنين للاستهداف. ما يجعلنا امام ضرر كبير مقابل عدو قاس على الحدود الشمالية.”.

وقال يارون بوسكيلا، مدير عام حركة الامنيين الصهيونية “انا لا استطيع ان افهم كيف لا تتمكن منظومة الكشف والاعتراض من اعتراض الاسلحة التي يطلقها حزب الله وهذا الامر يطرح سؤالا كبيرا امام المؤسسة الامنية حول هذا الحدث”.

كما أعرب الكثير من المستوطنين عن عدم رغبتهم من العودة إلى الشمال حتى ولو توقفت الحرب لأنهم لم يعودوا يثقون بقدرة الجيش على توفير الأمن والاستقرار لحياتهم أو لأعمالهم.

المصدر: موقع المنار