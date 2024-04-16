أكّدت مصادر صحفية أنّ جيش الاحتلال بدأ ليل عملية عسكرية برية في مدينة بيت حانون، استهدفت بشكل مباشر نازحين ومراكز إيواء. ونقلت المصادر أنّ جيش الاحتلال ينفّذ في الأثناء عملية عسكرية لإفراغ بيت حانون وشرق جباليا من المواطنين.

وأضافت أنّ قوات الاحتلال وآلياته العسكرية تقدمت تجاه مراكز الإيواء في بيت حانون، واعتقلت العشرات من المواطنين. وأكّدت أحد المصادر الصحفية المقيمة في شمال غزة أنّ جنود الاحتلال يحاصرون مدرسة مهدية الشوا، التي يتواجد فيها مئات النازحين، منذ الليلة الماضية، وأنّهم أنشؤوا مركز تحقيق ميداني خلف المدرسة، كما أجبروا العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها.

ووفقاً لشاهدة عيان، فقد تعمّد جنود الاحتلال إهانة النساء وشتمهنّ، ووصل الأمر إلى خلع الحجاب عن رؤوس بعض السيّدات.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام