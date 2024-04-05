إعلام العدو: سقوط صاروخ أو مسيرة في مستوطنة “مانوت” بالجليل الغربي ووقوع أضرار بالمكان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 14:32

إعلام العدو: سقوط صاروخ أو مسيرة في مستوطنة “مانوت” بالجليل الغربي ووقوع أضرار بالمكان

منذ 17 mins 5 April، 2024
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