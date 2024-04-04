ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو حزيران 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 89.51 دولار للبرميل عند التسوية بحلول الساعة 0037 بتوقيت غ رينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو أيار 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.59 دولار للبرميل.

وسجل عقد برنت ليونيو حزيران وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو أيار ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين كيان العدو وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة قد تمتد لتشمل إيران مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: رويترز