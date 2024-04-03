المقاومة الاسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 18:22
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اللجنة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي نظمت احتفالا تحت عنوان "منبر القدس" تحدث فيه قادة من محور المقاومة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ما يجري اليوم في فلسطين والعالم هو طوفان الأحرار ونأمل أن يقوى مع الوقت
السيد نصرالله: طوفان الأقصى وضع الكيان الصهيوني على حافة الزوال ولم نعد نتحدث عن "إسرائيل" الكبرى أو العظمى
السيد نصرالله: يجب أن نعمل للخروج من المعركة منتصرين وشامخين وأن نلحق الهزيمة بالعدو وكل من يقف وراءه
السيد نصرالله: التقدير لجبهات الإسناد المقاتلة المباشرة في لبنان واليمن والعراق التي تتحمل التهديدات ولا تخلي الساحة
السيد نصرالله: التحية لجبهات الاحتضان كإيران الثابتة إلى جانب فلسطين برغم ما تتعرض له وسوريا التي تتعرض للعدوان يوميا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار ومشاريع التسوية مقامرة خاسرة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: أبطال غزة وفلسطين كسروا حاجز الخوف ونحن أمام فرصة تاريخية لهزيمة العدو
هنية: طوفان الأقصى وحدت جبهات المقاومة من لبنان إلى فلسطين واليمن والعراق بدعم وإسناد من إيران
هنية: المقاومة قالت نحن أمة لا نسكت على ضيم ولا نقبل أن يستفرد العدو بغزة التحية لجبهات محور المقاومة المشتعلة
هنية: متمسكون بمطالبنا بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة لتبادل الأسرى
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: من الضروري وحدة المقاومة لمواجهة مشاريع تفتيت دول المنطقة خدمة لإسرائيل
قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: القضية الفلسطينية قضية مركزية وشعبنا يتحرك رسميا وشعبيا لنصرتها
السيد الحوثي: يتجلى موقفنا بالعمليات العسكرية في البحر واستهداف الأراضي المحتلة ويتكامل دورنا مع جبهات محور المقاومة
السيد الحوثي: الأميركي شريك مع العدو الإسرائيلي في جرائمه وبعض الدول متواطئة لتصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان التطبيع
الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي: عملياتنا ضد العدو الصهيوني ستتوسع وتيرتها ما دام العدوان على غزة
الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامري: للمقاومة العراقية دور مبدئي بنصرة غزة ومصممة على إنهاء الاحتلال الأميركي
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون تموضع قيادة سرية مستحدثة خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون تجمعا لجنود العدو في خلة وردة بالأسلحة المناسبة ويصيبونه إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت مجموعة من جنود العدو أثناء قيامهم بتحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وأوقعت اصابات مؤكدة
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس حسن إبراهيم علول (حسن) مواليد 2003 من بلدة السكسكية الجنوبية
سرايا القدس تزف الشهيد المجاهد محمد عبد العزيز الرنتيسي الذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان
العدوان الصهيوني المتواصل على غزة يدخل يومه الـ180 موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى وسط دعم أميركي وأوروبي
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 32975 شهيدا و75577 جريحا
وزارة الصحة في غزة: العدو ارتكب 5 مجازر في غزة وصل منها الى المستشفيات 59 شهيدا و83 جريحا في الـ24 ساعة الأخيرة
تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة: أضرار البنية التحتية في غزة من 7 أكتوبر الى يناير 2024 بلغت 18.5 مليار دولار
سرايا القدس ولواء العامودي في كتائب شهداء الأقصى يقصفون تموضعا لجنود وآليات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون الثقيل
سرايا القدس ولواء العامودي في كتائب شهداء الأقصى يقصفون تموضعا لجنود وآليات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون الثقيل
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "طوفان الأحرار" إحياءً ليوم القدس العالمي عند الرابعة من عصر يوم الجمعة القادم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
المقاومة الاسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة
منذ 2 ساعة
3 April، 2024
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