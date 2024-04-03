المقاومة الاسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته إصابة ‏مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 18:22

المقاومة الاسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته إصابة ‏مباشرة ‏

منذ 2 ساعة 3 April، 2024
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