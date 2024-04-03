مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 12:30
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مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية
منذ 1 ساعة
3 April، 2024
عاجل
موقع الراهب
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