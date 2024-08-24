مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏عند الساعة (19:10) من بعد ظهر يوم السبت قوةً من الجمع ‏الحربي والاستخبارات العسكرية في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 21:26

مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏عند الساعة (19:10) من بعد ظهر يوم السبت قوةً من الجمع ‏الحربي والاستخبارات العسكرية في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة

منذ 33 mins 24 August، 2024
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