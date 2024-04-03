صفارات الإنذار تدوي في رامون جنوب فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 01:52

صفارات الإنذار تدوي في رامون جنوب فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 27 mins 3 April، 2024
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