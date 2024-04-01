توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء صافيا الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود على الساحل ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع استمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية جافة وحارة نسبيا مصدرها شمال افريقيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار في الأجواء، يخف تأثيرها نسبيا اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء بحيث ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل وتصبح الاجواء ضبابية خاصة على الساحل، ومن المتوقع ان تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

– الطقس المتوقع في لبنان

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود الـ5 درجات مع نسبة رطوبة منخفضة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود على الساحل ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع استمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ودون تعديل يذكر في الداخل، واستمرار ظهور الغبار في الاجواء كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء وتتحول الأجواء الى ضبابية وتسوء الرؤية أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ودون تعديل يذكر في الداخل، مع نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يخلق اجواء ضبابية وسوء في الرؤية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة، في الداخل من 10 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالا بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30% و50%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام