المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 21:52

المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة

منذ 27 mins 24 March، 2024
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