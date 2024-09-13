مراسل المنار : استهداف بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المباشرة اطلقتها دبابة ميركافا معادية متمركزة قرب ثكنة برانيت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 12:46

مراسل المنار : استهداف بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المباشرة اطلقتها دبابة ميركافا معادية متمركزة قرب ثكنة برانيت

منذ 2 ساعة 13 September، 2024
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