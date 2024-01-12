‫العدوان الاميركي البريطاني يستهدف قاعدة الديلمي الجوية  ‫شمال العاصمة ومعسكر كهلان شرق مدينة صعدة  – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 06:04

‫العدوان الاميركي البريطاني يستهدف قاعدة الديلمي الجوية  ‫شمال العاصمة ومعسكر كهلان شرق مدينة صعدة 

منذ 4 ساعة 12 January، 2024
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