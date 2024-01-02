سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “RPG” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 14:16

سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “RPG” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 39 mins 2 January، 2024
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