صافرات الإنذار تدوي في مناطق شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 07:58

صافرات الإنذار تدوي في مناطق شمال فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 21 December، 2023
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