إعلام العدو: حادثة خطيرة في الشمال حيث أصيب 3 جنود 2 منهم بجروح متوسطة وواحد بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى نهاريا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 11:32

إعلام العدو: حادثة خطيرة في الشمال حيث أصيب 3 جنود 2 منهم بجروح متوسطة وواحد بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى نهاريا

منذ 1 ساعة 15 April، 2024
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