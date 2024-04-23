جيش الاحتلال الإسرائيلي: انطلاق صفارات الإنذار في منطقة المطلة شمالي “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 06:24

جيش الاحتلال الإسرائيلي: انطلاق صفارات الإنذار في منطقة المطلة شمالي “إسرائيل”

منذ 2 ساعة 23 April، 2024
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