إعلام العدو: سقوط قذيفة صاروخية في شارع هرتسل في :كريات شمونة” وأضرار كبيرة بالمنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 02:38

إعلام العدو: سقوط قذيفة صاروخية في شارع هرتسل في :كريات شمونة” وأضرار كبيرة بالمنازل

منذ 38 mins 21 December، 2023
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