اليوم الـ 73 للعدوان| قصف جوي ومدفعي ومعاناة إنسانية

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم الـ 73 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع شن أحزمة نارية وارتكاب مجازر ضد المدنيين، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن” طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومراكز إيواء”.

وجددت قوات الاحتلال القصف المدفعي تجاه أراضي ومنازل المواطنين في محيط شركة الكهرباء شمال غرب النصيرات.

وارتقى عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي على مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء في غزة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن”أكثر من 100 شهيد ارتقوا في جباليا نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي كما أصيب 20 آخرون، في حين يوجد 100 غيرهم تحت الأنقاض، خلال غارات أمس الأحد”.

ونفذت قوات الاحتلال قصفا مكثفا على حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة، وسط اشتباكات قوية مع المقاومة.

كما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق واسعة وسط وشرقي وشمالي غربي خان يونس، وسط اشتباكات ضارية في محاور التوغل.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار في المناطق الشرقية لخان يونس بالتزامن مع القصف المدفعي.

التوغلات

وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن”قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل مداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: مواقع