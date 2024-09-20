رسالة الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق أبو الاء الولائي للسيد نصرالله

أبرق الأمين العام لكتائب سيد الشهداء الحاج أبو الاء الولائي برسالة الى سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جاء فيها:

سماحة الاخ القائد المفدى السيد حسن نصر الله (دامت انتصاراته)

سلامٌ من الله عليكم وتحيةٌ ممزوجة بوحدة الدم والساحات..

سيدنا الأعز..

كنتَ عميقاً، كما انت دائماً، حين اخبرتني ذات يوم؛ إن العراق خزّان القوة الأكبر، وشريان المقاومة الأبهر، ولأن الألم والأمل عمّا يدور حولكم يقع في قلوبنا قبل أن يقع في قلوبكم، فإننا يبن الزهراء حاضرون على خط الشروع، ننتظر منك إشارةً لنرفع عن نهر الرجال بوابة الانتظار، لتستقبل سيلاً بشرياً عراقياً تكتظ به حدود لبنان وخنادقها، فإن فقدتم ألفاً من الشهداء، سنمدّكم بمائة الف من الابطال، والله على ما نقول شهيد.

اننا يا ابا هادي الحبيب، بمقاومتنا وسلاحنا واموالنا وارواحنا، جنودٌ مجندة تحت أمرك، فخض بنا البحر، وإضرب بعصاك الحجر، لتتفجر تحت أقدام الغزاة نيراناً، من شمال الإحتلال حتى جنوبه، وأضف الى قائمة عديد حزب الله عديدنا، برجالنا ونسائنا وشيوخنا واطفالنا، فلن نقول ما قاله الملأ لموسى (عليه السلام): (فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ)، بل نقول لك يبن الانبياء والاوصياء: اذهب انت وربك فقاتلا إنّا معكم مقاتلون.

السلام على دماء شهدائكم الزكية

السلام على عزيمة جرحاكم الجليّة

السلام على اكتاف اهلنا في لبنان وهي تتراص حول مقاومتكم طوداً منيعاً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم

ابو الاء الولائي

كتبت في عراق علي والحسين (عليهما السلام) بتاريخ ١٥/ ربيع الاول/ ١٤٤٦ هـ

في حضرة باب الحوائج الامام موسى ابن جعفر (عليه السلام)

المصدر: الاعلام الحربي