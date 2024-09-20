بالفيديو | 3 شهداء و17 جريحاً اثر عدوان صهيوني استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جوياً استهدف شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. ووقعت الغارة في شارع مكتظ بالسكان في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، وفي وقت تشهد المنطقة حركة كثيفة للمدنيين.

وهرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، حيث تقوم فرق الدفاع المدني بانتشال الضحايا ومن بينهم أطفال.

بالصور | من مكان العدوان الاسرائيلي على #الضاحية_الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/McsPoeUQeh — قناة المنار (@TVManar1) September 20, 2024

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 3 شهداء وإصابة 17 شخصاً بينهم أطفال، في حصيلة أولية لهذا العدوان.

واستهدفت الغارة المعادية شقة في احد المباني السكنية في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بسقوط ضحايا. وهرعت سيارات الاسعاف والصليب الأحمر والإطفاء التابعة للدفاع المدني الى المكان المستهدف، حيث تعمل على نقل الاصابات وسط انتشار للجيش اللبناني.

وقالت مصادر اعلامية، إن طائرة حربية معادية (F35) شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد تظهر حجم الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية.

بالفيديو | مشاهد من مكان العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

الدفاع المدني: بحث عن مفقودين تحت الأنقاض في موقع انهيار المبنيين في الجاموس

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن “فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لديها توجهت من مراكز عدة إلى موقع انهيار المبنيين السكنيين في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية، نتيجة العدوان الإسرائيلي”.

وأشارت إلى أن “عناصرها باشرت تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن المفقودين تحت الأنقاض”.

المصدر: المنار