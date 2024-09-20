جنبلاط من عين التينة: كارثة وطنية تحل بلبنان بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 20:28

جنبلاط من عين التينة: كارثة وطنية تحل بلبنان بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر

منذ 45 mins 20 September، 2024
بري - جنبلاط
لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر.

وتم خلال اللقاء، عرض “لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان، لا سيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها”.

وبعد اللقاء، اكتفى جنبلاط بالقول: “جئت لزيارة دولة الرئيس نبيه بري في هذه الظروف القاسية وفي هذه الكارثة الوطنية التي تحل بلبنان من جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر والمتواصل”.

وأضاف “جئت لأقدم التعازي إلى الأهل بالمناضلين، بكل الذين أصيبوا أو استشهدوا ولأقدم المواساة والتعاضد مع العائلات التي أصيبت أو الأفراد الذين أصيبوا من جراء هذه الاعتداءات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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