بو حبيب لمجلس الأمن: اما أن تفرضوا على إسرائيل وقف عدوانها وحربها على كل الجبهات وإما نكون شهود زور على الانفجار الكبير

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة نصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، أمام جلسة مجلس الأمن، هذه الليلة، والمخصصة للبحث فيي تفجيرات الـ “بيجر”، “أننا جئنا اليكم اليوم ليس فقط دفاعاً عن لبنان وضحاياه الأبرياء فقط بل وحفاظاً على إنسانيتنا جمعاء”

وطالب بـ “إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة”.

وقال بو حبيب: “أناشد أعضاء هذا المجلس أن يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ، وأن يدافعوا عن العدالة والسلام”.

وأكد: “إما أن يفرض مجلسكم على إسرائيل وقف عدوانها وتطبيق قراري المجلس 1701 و2735، ووقف حربها على كل الجبهات، وعودة النازحين الى بلدانهم، وإما نكون شهود زور على الانفجار الكبير”.

وقال: “أطلقت صرختي من على هذا المنبر وأكررها للمرة الثالثة ونحن في خضم الصراع: أعطوا السلام فرصة… أعطوا السلام فرصة…قبل فوات الأوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام