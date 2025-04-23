الخارجية اللبنانية دانت الهجوم “الإرهابي الآثم” في كشمير وجددت تضامن لبنان الكامل مع الهند

تابعت وزارة الخارجية والمغتربين ” ببالغ القلق والأسى تطورات الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع في كشمير يوم 22 نيسان 2025، وأسفر عن مقتل ٢٧ مدنياً وإصابة آخرين”.

ودانت في بيان”بأشدِّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي استهدف الأبرياء، وتقدمت من أسر الضحايا ومن الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق بأحرِّ التعازي وأصدق المواساة”. كذلك جددت الوزارة “تضامن لبنان الكامل مع الهند ووقوفه إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة”، واكدت” مرة جديدة وقوف لبنان إلى جانب المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام