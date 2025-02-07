الخارجية اللبنانية: أي مسعى لتهجير الفلسطينيين هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب حق العودة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، عن قلقها العميق إزاء مخططات تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه قسرًا من أرضه، التي تُعَدّ حقًا تاريخيًا وقانونيًا له بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، كما ترفض المساس بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وشدّدت على أنّ أي مسعى للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، لا سيما الموجودين في لبنان، مما يُعَدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وشرعة حقوق الإنسان، والدستور اللبناني.

وأكدت تمسّك لبنان بالشرعية الدولية، وحقّ الإنسان في العيش الكريم داخل حدود وطنه، وجدّدت دعوتها المجتمع الدولي إلى العمل العاجل والجاد على تنفيذ حلّ الدولتين، باعتباره الحلّ الوحيد لمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، ورفع المعاناة الإنسانية الصعبة التي يواجهونها منذ عقود، ووضع حدٍّ لدوّامة العنف وعدم الاستقرار التي تتخبط فيها المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام