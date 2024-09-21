حزب الله يزف القائد الجهادي الكبير الحاج عبدالقادر: كانت القدس دائمًا في قلبه وعقله وفكره ليل نهار

التحق اليوم القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائمًا لائقًا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع.

وقال حزب الله “كانت القدس دائمًا في قلبه وعقله وفكره ليل نهار، كانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها ‏حلمه الأكبر”.

وأضاف حزب الله “بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيدًا على طريق القدس وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله”.

وأضاف حزب الله “نعزي ونُبارك لمولانا صاحب الزمان عليه السلام ولسماحة القائد الخامنئي دام ظله ولجميع المجاهدين ‏والمقاومين في كل الساحات ولجمهور المقاومة الصادق والوفي بشهادة هذا القائد الجهادي الكبير وكوكبة ‏من إخوانه الشهداء”.

وتابع “نتوجه خصوصًا إلى عائلاتهم الشريفة فردًا فردًا ونسأل الله تعالى أن يمنَّ عليهم ‏بالصبر الجميل وحسن ثواب الدنيا والآخرة ويتقبل منّا ومنهم هذا العزيز ويحشره مع رسول الله وأهل بيته ‏الأطهار عليهم السلام، وأن يلحقه بقافلة شهداء كربلاء النورانية”.

وشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جوياً استهدف مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت. ووقعت الغارة في شارع مكتظ بالسكان في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، وفي وقت تشهد المنطقة حركة كثيفة للمدنيين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 14 شهيداً وإصابة العشرات بينهم أطفال، ومن بين الجرحى أيضاً 9 حالات حرجة، وذلك في حصيلة أولية لهذا العدوان. وهرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، حيث تقوم فرق الدفاع المدني بانتشال الضحايا ومن بينهم أطفال.

المصدر: العلاقات الاعلامية