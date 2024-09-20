شخصيات لبنانية تدين العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت.. لن تنال من عزيمة اللبنانيين

دانت شخصيات لبنانية سياسية وحزبية وفعاليات العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي استهدف مبنى سكني، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

العلامة فضل الله: استهداف المدنيين بعد عجز العدو في ميدان المواجهة العسكرية

ورأى العلامة السيد علي فضل الله، أن “ما قام به العدو الاسرائيلي اليوم، يمثل قمة العدوان في استهدافه للمدنيين الامنين في منازلهم وتهديم المباني على رؤوسهم في مجازر متواصلة لا يتوانى فيها عن قتل اكبر عدد من الناس بذريعة ملاحقته للمقاومين”.

وأكد أن “استهداف الضاحية اليوم وبالصورة البشعة التي جرت يؤشر الى اتساع دائرة عدوانه، والامعان في انتهاكه لكل القوانين الدولية والاعتبارات الانسانية”.

ودعا السيد فضل الله اللبنانيين الى “الوحدة والالتفاف في وجه هذا العدو الذي يحاول النيل من هذا الوطن ومقاومته الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة التي يقوم فيها بحروب متعددة الاشكال، بهدف النيل من المعنويات بعدما عجز من خلال عملياته العسكرية والامنية عن تحقيق أهدافه العدوانية”.

السفارة الايرانية: الجنون الإسرائيلي تجاوز كل الحدود وجرائم العدو الإرهابية لن تنال من عزيمة اللبنانيين

ودانت السفارة الايرانية في لبنان، عبر حسابها على منصة “اكس”، “بأشد العبارات، الجنون الإسرائيلي والصلف الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء”.

وأكدت السفارة أن “مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة وإيمان اللبنانيين”. وقدّمت “خالص العزاء لأهالي الشهداء، وتمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل.”

هاشم: أي تخاذل للاقتصاص من الكيان الصهيونى سيحمل الجميع مسؤولية مباشرة وكشريك في العدوان

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح: “إن ما اقدم عليه العدو الصهيوني اليوم استكمالا لاجرامه في الايام الماضية، ولما يجري في غزة، وجريمة الحرب الذي يشهدها وطننا تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته”.

وأضاف النائب هاشم “أي تخاذل للاقتصاص من الكيان الصهيونى سيحمل الجميع مسؤولية مباشرة وكشريك في العدوان، والايام القادمة ستكشف المتواطئين والشركاء الدوليين للعدو الاسرائيلي وهذا لم يعد سرا ولحظة بلحظة تتكشف صورة الشراكة في الاجرام والعدوان”.

المؤتمر الشعبي اللبناني: هستيريا أصابت الصهاينة بعد فشلهم في توجيه ضربة قاصمة للمقاومة

ندد “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان “بشدة بالعدوان الصهيوني الإرهابي الجديد على ضاحية بيروت الجنوبية”، ورأى فيه “دليلا على الهستيريا التي أصابت الصهاينة بعد فشلهم في توجيه ضربة قاصمة للمقاومة الإسلامية في تفجير أجهزة الاتصال”.

وقال “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان وزعته أمانة الإعلام: “من يستمر في حرب الابادة الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ومن ارتكب المجزرة القذرة ضد اللبنانيين بتفجير أجهزة الاتصال يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين، لا يكترث باستهداف الأبنية السكنية في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، ولا يأبه بانعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم للبحث في الشكوى اللبنانية ضد الكيان الصهيوني، وهو من استباح كل القوانين الدولية وسيادات الدول، ومن بينها لبنان، معتمدا على الدعم الأميركي السافر والعجز المخزي لأنظمة عربية ودول إسلامية”.

أضاف: “إن العدوان الصهيوني المتجدد على الضاحية يعبر عن وصول الوحشية والهستيريا الصهيونية إلى أعلى مستوياتها، بعد عجز الصهاينة عن تحقيق هدف الفصل بين جبهتي غزة ولبنان، وفشلهم في توجيه ضربة قاصمة للمقاومة الإسلامية بجريمة تفجير أجهزة الاتصال، بدليل تصاعد عمليات المقاومة ضد الصهاينة في شمال فلسطين المحتلة امس واليوم، فضلا عن العجز الصهيوني عن تحقيق أي هدف من أهدافه التي أعلنها منذ نحو عام في حربه الإجرامية ضد غزة ولبنان، بفعل بسالة وصمود المقاومتين الفلسطينية واللبنانية”.

وعزى عوائل الشهداء الذين سقطوا في العدوان على الضاحية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا “تضامنه الكامل مع المقاومة، وثقته بقوتها وارادتها وعزمها وصمودها مهما بلغت التضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية