قوات الاحتلال تقتحم مخيم  العروب شمال #الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 03:14

قوات الاحتلال تقتحم مخيم  العروب شمال #الخليل

منذ 1 ساعة 17 December، 2023
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