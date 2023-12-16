مجاهدو القسام يتمكنون من قنص 3 جنود صهاينة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 16 2023 - 17:56

مجاهدو القسام يتمكنون من قنص 3 جنود صهاينة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

منذ 11 mins 16 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة