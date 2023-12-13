قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 08:28
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قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع
منذ 28 mins
13 December، 2023
عاجل
الضفة الغربية
العدو الصهيوني
قلقيلية
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