قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 08:28

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع

منذ 28 mins 13 December، 2023
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