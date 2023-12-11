مراسل المنار: دبابة معادية تطلق عدداً من القذائف باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 15:22

مراسل المنار: دبابة معادية تطلق عدداً من القذائف باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

منذ 2 mins 11 December، 2023
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